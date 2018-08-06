Владислав Кулик - о поражении от "Уфы": "У них лучше получилось реализовать свой план"

Полузащитник "Анжи" Владислав Кулик прокомментировал поражение от во 2-м туре РПЛ от "Уфы" (0:3). По словам футболиста, у команды есть проблемы с созданием моментов у чужих ворот.

– Во втором тайме не получилось осуществить то, о чем договаривались в перерыве – навязать контригру и создать моменты, - сказал Кулик. - К сожалению, у нас человек получил травму, и мы были вынуждены заканчивать вдесятером. Уже было нечего терять, мы раскрылись и получили два гола, чего конечно же не хотелось. Не планировали так быстро пропускать, вообще не планировали пропускать. Это сказалось негативно, тем более, что у нас имеются проблемы с созданием моментов, это сыграло свою роль.

– Получили ли какие-то указания после травмы Тетрашвили?

– Это стало неожиданностью, не хотелось заканчивать матч таким образом, но мы перестроились. К этому времени игра уже была открытая. Мы хотели забить, они хотели забить второй, чтобы закончить игру. У них лучше получилось реализовать свой план. (Иван УРАЛЬСКИЙ)