Владислав Кулик: "Мотивация не меняется от того, что нам не платят зарплату"

Полузащитник "Анжи" Владислав Кулик после поражения от "Уфы" (0:3) во 2-м туре РПЛ высказался на тему отсутствия финансовой поддержки у команды из Дагестана.

- Влияет ли финансовая ситуация на футболистов?

- Когда мы выходим на поле, то не думаем о том, получаем ли мы деньги или нет. Эти вопросы к руководству. Мы приезжаем на матч и 100 процентов настроены на игру. Мотивация как-то меняется от того, есть деньги или нет деньги, когда выходишь на футбольное поле? Когда дети играют, то для них мотивация – игра. И у нас также, получаем мы зарплату или нет, мы выходим и играем. (Иван УРАЛЬСКИЙ)