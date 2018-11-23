Владислав Кулик: "Из-за финансовых проблем каждый в "Анжи" хочет доказать, что он что-то может"

Полузащитник "Анжи" Владислав Кулик отметил, что финансовые проблемы клуба мотивируют футболистов выкладываться по максимуму и доказывать свою состоятельность.

– "Анжи, как известно, обновился на 90 процентов, – цитирует официальный сайт "Анжи" Кулика. – С каждой игрой мы лучше понимали, что делать и как играть, мы двигались к своей цели. Постепенно понимание игры и сыгранность начали давать плоды. Так мы обыграли "Динамо", "Зенит", "Енисей". Получается, что, да, мы закалились. В силу финансовых проблем каждый из нас хочет доказать, что он чего-то хочет, чего-то может, а также показать – на поле играют не деньги, а именно футболисты.

– Впереди – серия из трех домашних поединков. Какая-нибудь задача поставлена на эти матчи, если не руководством, то внутри команды?

– Внутри команды задача одна – выходить и по максимуму отдаваться игре, чтобы добиться победы. Если не получается выигрывать, то уходить с поля с мыслью, что каждый из нас все силы отдал для этого.