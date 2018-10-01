Владислав Кулик: "Большой процент победы над "Зенитом" принадлежит болельщикам "Анжи"

Полузащитник "Анжи" Владислав Кулик заявил, что во время матча 9-го тура РПЛ против "Зенита" (2:1) произошло объединение команды и болельщиков. 33-летний хавбек стал автором победного гола в этой встрече.

- В ментальном плане каждая следующая победа добавляет позитивных эмоций, которые помогают в следующем матче двигаться и зарабатывать очки, - сказал Кулик в интервью клубной пресс-службе. - Сегодня с трибун за нас шикарно болели. Особенно после удаления – как они гнали нас вперед и поддерживали! Поэтому, я думаю, большой процент этой победы принадлежит болельщикам. Сейчас произошло настоящее единение болельщиков и команды.

После девяти туров "Анжи" занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 9 очков.

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