13:16 | Футбол — РПЛ

Владислав Кулик: "Большой процент победы над "Зенитом" принадлежит болельщикам "Анжи"

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Полузащитник "Анжи"  Владислав Кулик заявил, что во время матча 9-го тура РПЛ против "Зенита" (2:1) произошло объединение команды и болельщиков. 33-летний хавбек стал автором победного гола в этой встрече.

В ментальном плане каждая следующая победа добавляет позитивных эмоций, которые помогают в следующем матче двигаться и зарабатывать очки, - сказал Кулик в интервью клубной пресс-службе. - Сегодня с трибун за нас шикарно болели. Особенно после удаления – как они гнали нас вперед и поддерживали! Поэтому, я думаю, большой процент этой победы принадлежит болельщикам. Сейчас произошло настоящее единение болельщиков и команды.

После девяти туров "Анжи" занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 9 очков. 

Анжи - Зенит

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Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/kulik_bol_shoj_procent_pobedi_prinadlejit_bolel_shhikam_video011018/

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