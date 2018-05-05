23:21 5 мая | Футбол — РФПЛ

Владислав Игнатьев: "Я всю жизнь мечтал о чемпионстве"


Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) отметил, что перед сезоном не задумывался о чемпионстве. Железнодорожники завоевали титул впервые с 2004 года.

- Я всю жизнь об этом мечтал, - заявил Игнатьев. - Скажу честно, перед началом сезона не думал, что так высоко заберемся. Удачно начали и по ходу сезона заслужили чемпионство. Именно сегодня мы показали чемпионскую игру и выиграли по делу.

2004-й год? Я тогда школу закончил, в Нижнекамске. Футбол, конечно, смотрел. Тогда подписал первый профессиональный контракт, и вот сейчас я в "Локомотиве". 

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры

Дополнительная информация

https://twitter.com/fclokomotiv/status/992856063086129154

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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