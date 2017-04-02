Владислав Игнатьев: "Видно, что Фарфан - опытный футболист"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев отметил, что в матче 21-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0) команда набрала важные три очка. Футболист подчеркнул, что теперь москвичи будут готовиться к предстоящей игре 1/2 финала Кубка России против команды Сергея Семака.

– В "Уфе" морозная погода. Холод не помешал?

– Главное, чтобы поле было ровное. Здорово, что удалось победить. Набрали важные очки и двигаемся дальше.

– Как оцените дебют Фарфана?

– Видно, что это опытный футболист, поигравший в Европе. Фарфан может принять, отдать и сам сделать результат, что он и показал в матче с "Уфой". Найти с ним общий язык на поле было очень легко.

– Держали в уме предстоящий кубковый матч?

– Нет, далеко не заглядывали. Настраивались на предстоящую игру. Теперь будем думать о Кубке.

– Разыгрывали друг друга в команде 1 апреля?

– В день игры не до шуток. А вот после матча можно.