Владислав Игнатьев: "В Екатеринбурге вообще приходилось играть в цунами"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" заявил, что его команде иногда приходилось просто бить вперед. Кроме того, футболист вспомнил самые трудные погодные условия, в которых ему приходилось играть.

- Сегодня в соцсетах "Локомотива" назвали этот матч: будущий чемпион играет с действующим. Потом, правда, поправили. Как считаете, не поторопились?

- Пока не надо ничего говорить. В мае посмотрим. Не люблю, когда делают такие громкие заявления.

- Приходилось раньше играть в такой снегопад?

- Да. Когда мы играли дома с "Томью" и победили 6:1. Было то же самое. Правда, на пару градусов теплее.

- Можете вспомнить самые жуткие условия, при которых вы играли в футбол?

- Да, когда в Екатеринбурге было цунами. Это еще в Первой лиге. Все поле было залито, и дождь лил месяца два. Мы тогда просто били вперед и поджимали.

- А сегодня можно сказать, что били вперед и поджимали?

- Приходилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)