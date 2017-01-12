Владислав Игнатьев: "Сейчас главное игрокам "Локо" добавить физически"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев признался, что индивидуальная работа в отпуске сильно отличается от тренировок на сборах. Также он отметил, что сейчас главное поработать над физическими данными, а с мячом игроки успеют "повозиться" и на втором сборе.

– В отпуске тренировался, но не на сто процентов, - цитирует пресс-служба клуба Игнатьева. - В любом случае, даже если выполняешь всю программу, на сборе ощущения совсем другие. Первые дни тяжеловато. Занимаемся примерно полтора часа – пока хватает.

– Тренировки начинаются и заканчиваются продолжительными кроссами. Чувствуется усталость?

– Если хорошо работать, она всегда будет чувствоваться. Пульс вроде нормальный. В красную зону не залажу.

– На первом сборе много работы на физику, мяча не так много. Есть желание "повозиться" именно с мячом?

– С мячом еще успеем – на втором сборе. Сейчас главное добавить физически.