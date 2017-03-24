Владислав Игнатьев: "Самедов был лидером "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что Александр Самедов, перешедший во время зимнего трансферного окна в "Спартак", принес железнодорожникам много пользы. По его словам, 32-летний россиянин был лидером красно-зеленых.

- Из команды ушел Александр Самедов, который был одним из лидеров. Как изменился рисунок игры без него? - вопрос Игнатьеву.

- Саша всегда был лидером команды. Он очень много пользы принес "Локомотиву". Как изменилась игра, наверное, со стороны виднее. Команда набирает очки и показывает результат.

- Когда выходили играть против Самедова, который чуть гол вам не забил, какие были мысли?

- Переходы - это неотъемлемая часть футбола, люди переходят из одной команды в другую. Это было его решение, это решение нужно уважать. Я не общался с Сашей после игры, занимался восстановлением. Был у Саши хороший момент в матче с нами, он его не реализовал, но это футбол. Так бывает.

- Игроки "Локомотива" не в обиде на Самедова?

- Нет, конечно, мы все хорошо знаем Сашу. Многие ребята общаются с ним, поддерживают связь. Он всегда был лидером, причем как на поле, так и внутри коллектива. У всех остались с ним хорошие отношения.