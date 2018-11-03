Владислав Игнатьев: "Почему "Локо" подсел в конце первого тайма? Мы так соперников заманиваем"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о победе над "Арсеналом" в матче 13-го тура РПЛ (3:1).
- "Локо" на пике формы?
- Можно и так сказать. Главное продолжать в том же духе.
- В конце первого тайма "Локо" подсел. Не было сил, или в чем-то другом причина?
- Нет, мы так заманиваем соперника.
- Победы в чемпионате и поражения в Лиге чемпионов. В чем причина?
- Думаю, нужно постоянно играть в этом турнире, чтобы добиваться результата. (Юлия Яковлева)
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