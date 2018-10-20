Владислав Игнатьев: "Поблагодарил парня, который подает мячи"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после победы над "Ростовом" в матче 11-го тура чемпионата России (2:1) отметила, что красно-зеленым нельзя расслабляться. Также он признался, что поблагодарил мальчика, который подавал мячи.

– В нашем положении нужно набирать очки, - цитирует пресс-служба клуба Игнатьева. - Мы одержали третью победу подряд. Видно, что команда стала более сыгранной. Победа заслуженная.

– "Локомотив" набирает ход?

– Получается так. Но нельзя расслабляться. Сегодня забили, расслабились и тут же пропустили.

– Расскажите, как забили первый гол?

– Мяч ушел за боковую, но мальчик быстренько мне его вернул. Я бросил на Антона, который забил невероятный гол с острого угла. Если бы передачи считали, как в хоккее, то мальчик был бы ассистентом. Поблагодарил его. Не знаю этого парня, но, думаю, еще увидимся.

– Не испугались, когда Гильерме во втором тайме пошел в атаку?

– Нет, мы же сзади остались. На тренировках Гиля вперед не бегает, только во время матчей (смеется).