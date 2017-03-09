Владислав Игнатьев: "Плотный график "Краснодара" может помочь "Локомотиву"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев выразил надежду на то, что плотный график "Краснодара" может помочь железнодорожникам в матче 19-го тура чемпионата России. Хавбек подчеркнул, что красно-зеленые имеют больше времени на восстановление, что может помочь им.

- Вы помните, что именно матч с "Краснодаром" в первом круге стал дебютным для Юрия Семина после возвращения в команду? - вопрос Игнатьеву.

- Да. Тогда были дополнительные эмоции после его возвращения. Чаще всего так и происходит – когда приходит новый наставник, команда лучше себя проявляет.

- Зимой "Локомотив" покинул Александр Самедов, и вы один из тех, кто может его заменить. Рассматриваете ли это как дополнительные возможности для игры в стартовом составе?

- Да, Саша ушел, но после его перехода в "Спартак" команда выглядит неплохо, хотя он был капитаном и лидером "Локомотива". Он принес много пользы нашему клубу. Сейчас у меня действительно появился хороший шанс. Буду стараться, доказывать, а там уже тренер примет решение.

- "Краснодар" сейчас играет в режиме два матча в неделю. У вас будет дополнительное преимущество в физической готовности в матче с ними?

- Наверное, все-таки у нас больше времени на восстановление. Надеюсь, это нам поможет.

- Как отнеслись к тому, что игру перенесли на понедельник?

- Не мы принимаем решения. Когда играть для нас не важно, главное, делать это хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)