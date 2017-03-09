Владислав Игнатьев: "Надеюсь, что Ари сыграет с "Краснодаром", но в "Локомотиве" каждый может заменить каждого"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев выразил надежду на то, что нападающий Ари, арендованный у "Краснодара", сможет принять участие в матче против "быков" в матче 19-го тура чемпионата России. При этом он подчеркнул, что железнодорожники обладают глубокой скамейкой.

- Как, по ощущениям, проходит переход на новую схему? - вопрос Игнатьеву.

- На то мы и профессионалы, чтобы уметь перестраиваться. Пока добиваемся результата, и все получается. Конечно, еще есть над чем работать, но если это приносит пользу - можно ничего не менять.

- Как влились в команду новички?

- Мы все дружно общаемся. Если вы у любого из новобранцев спросите, как они себя чувствуют в команде - каждый из них скажет, что им здесь нравится и все устраивает.

- Ари сразу взял быка за рога и начал забивать.

- Я надеюсь, он продолжит в том же духе. Если он не сыграет в матче с "Краснодаром", значит, будем обходиться теми, кто есть. У нас большой выбор игроков и каждый может заменить каждого.

- "Локомотив" вышел в полуфинал Кубка России и находится в двух шагах от трофея. К тому же в сетке остались проходимые соперники. Как будете распределять приоритеты между чемпионатом и Кубком?

- Игра еще не скоро - пятого апреля. Ближе к ней и поговорим об этом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)