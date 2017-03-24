Владислав Игнатьев: "Лоськов может отдать пас как Тотти, если не лучше"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "Р-Спорт" выразил уверенность в том, что играющий тренер железнодорожников Дмитрий Лоськов еще выйдет на поле. По его словам, 43-летний специалист не растерял навыков, несмотря на возраст.

- Тренер Дмитрий Лоськов дозаявлен как футболист. Как он участвует в подготовке команды, тренируется ли? - вопрос Игнатьеву.

- Да, конечно, Вячеславович всегда с нами. Не пропускает ни одной тренировки, участвует в квадратах, двусторонках. Видно, что даже в таком возрасте он может отдать передачу куда угодно с любой позиции.

- Как Франческо Тотти?

- Если не лучше! Иногда такие передачи отдает, что удивляешься. Он профессионал, держит себя в форме. Даже на тренировках в единоборствах не уступает.

- Как думаете, мы еще сможем увидеть его в составе "Локомотива"?

- Вообще легко.