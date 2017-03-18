17:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владислав Игнатьев: "Локомотив" хорошо играет, надо продолжать дальше"

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Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в перерыве матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что красно-белые хорошо играют в защите. После первой половины железнодорожники ведут с минимальным счетом. 

– Судя по счету, "Локомотив" должен быть доволен, – сказал Игнатьев во флеш-интервью. – Мы хорошо играем, надо продолжать дальше. Почему не удается пока реализовать стандарты? "Спартак" здорово играет в обороне, как и мы, за исключением единственного момента. Это дерби. Как забили гол? Я протащил мяч, подал, затем Ари сделал свое дело.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
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