Владислав Игнатьев: "Локомотив" хорошо играет, надо продолжать дальше"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в перерыве матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что красно-белые хорошо играют в защите. После первой половины железнодорожники ведут с минимальным счетом.

– Судя по счету, "Локомотив" должен быть доволен, – сказал Игнатьев во флеш-интервью. – Мы хорошо играем, надо продолжать дальше. Почему не удается пока реализовать стандарты? "Спартак" здорово играет в обороне, как и мы, за исключением единственного момента. Это дерби. Как забили гол? Я протащил мяч, подал, затем Ари сделал свое дело.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"