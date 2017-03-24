Владислав Игнатьев: "Локомотив" должен играть в Лиге Европы"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что команда занимает незаслуженно низкое место в турнирной таблице чемпионата России. По его словам, железнодорожники должны по итогам сезона занять позицию, которая позволит им сыграть в еврокубках.

- "Локомотив" пока на 10-м месте в таблице чемпионата России. Какая задача стоит сейчас перед командой? - вопрос Игнатьеву.

- Мы не забываем и про Кубок России. "Локомотив" должен играть в Лиге Европы. У нас есть очень хороший шанс не только через Кубок попасть в Лигу Европы, но и через чемпионат. В таблице все настолько близко, плотно, поэтому результат одной игры может много поменять в турнирной таблице. Можно и на место выше пятого забраться. Не все еще потеряно в чемпионате, много можно наверстать.

- Какие требования предъявляет лично к вам главный тренер "Локомотива" Юрий Семин?

- Выигрывать единоборства, хорошо обороняться, подключаться в атаку. С меня спрос как в защите, так и в нападении. Нужно везде все успевать, стараться и выкладываться.

- В чем, на ваш взгляд, главная отличительная особенность нынешнего "Локомотива"?

- Глядя на турнирную таблицу, понимаю: "Локомотив" не имеет права находиться на таком месте. Хочется исправить турнирное положение. Наши болельщики хотят, чтобы команда была выше. Мы злы, голодны до побед и хотим скорее исправить ситуацию.