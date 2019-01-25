Владислав Игнатьев: "Карьеру в сборной завершать не собираюсь"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев заявил, что планирует продолжить играть за сборную России.

– Какие у вас отношения со Станиславом Черчесовым после того, как вас не взяли на чемпионат мира?

– Взаимно уважительные. Вот на днях звонил, с днем рождения поздравлял. Видел Черчесова здесь на трибуне, но он сидел высоко, с шейхами, не стал его отвлекать. (Улыбается.)

– Вы профессионально отнеслись к этой истории, никакой критики. Признайтесь, пришлось терпеть?

– Был готов к вызову в сборную, что тут говорить. Мы стали чемпионами, а я провел в целом неплохой сезон. Всегда думал: что нужно сделать, чтобы попасть в национальную команду? Наверное, стабильно выступать за свой клуб и взять с ним титул. Но, как оказалось, этого не всегда достаточно. По определенным причинам у тренерского штаба оказался иной выбор. Но люди имеют на это право: спрос-то за результат с них.

И что я могу сказать, если команда выступила выше всяких похвал, подарив праздник всей стране? Вопросов нет, Саламыч и все остальные сделали свою работу на 100 процентов, можно только порадоваться.

– Смотрели на Мариу Фернандеса и ставили себя на его место?

– Конечно – и понимал, что мог бы сыграть так же. Но вы представьте, какое давление ребята выдержали, чтобы играть на домашнем чемпионате мира на глазах у половины мира. Да, хотелось выступить, но конкуренция в сборной большая.

– Не было желания объявить о завершении карьеры в национальной команде?

– Никогда об этом не думал – и не собираюсь. Вызовут – всегда буду рад приехать, какой бы ни была ситуация. Не важно, заслуживает кто-то вызова с моей точки зрения или нет – тренер сам принимает решение, и на него не стоит обижаться. Вот, например, последнее приглашение. Дали четыре выходных, а я смотрю: Саламыч звонит. "Ты где? – спрашивает. – Давай в Новогорск". Повторю – от вызова в свою сборную никогда не откажусь. (Александр Рогулев)

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