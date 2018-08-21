Владислав Игнатьев: "Хеведеса наигрывают больше в центре. Справа играет Боря Ротенберг"

Игрок "Локомотива" Владислав Игнатьев отметил, что его не смущает отсутствие сильной конкуренции на позиции правого защитника.

Ранее Игнатьев высказал мнение, что не заслужил удаления в матче четвертого тура российской премьер-лиги с "Крыльями Советов" (1:0).

- В "Локо" много новичков. Кто из них быстрее всех влился в команду?

- Хеведес очень общительный. Идову не так часто общается, возможно, из-за того, что нет игровой практики. Видно, что человек хотел играть. Крыховяк веселый и жизнерадостный парень. Про Федю Смолова даже и говорить не буду, понятно, что он свой.

- Алейш Видаль, играющий на вашей позиции, был близок к переходу в "Локомотив". В итоге пришел Хеведес. Теперь он ваш конкурент?

- Пока не думал об этом. Бенедикт может сыграть и правого, и центрального защитника.

- Где его наигрывают на тренировках?

- Больше в центре. Справа играет Боря Ротенберг.

- Вас не смущает отсутствие сильной конкуренции?

- Конкуренцию я ощущаю всегда. Может быть, сейчас меньше об этом думаю, но расслабляться все равно нельзя. Она вообще по-разному влияет на людей. Кому-то вообще не нужна. Раньше у меня была сильная конкуренция. Возможно, поэтому у меня где-то не получалось. Но я считаю, что заслужил право играть в составе. Возможно, без конкуренции мне будет легче психологически.

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