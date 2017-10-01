Владислав Игнатьев: "Готовы к тяжелой игре с "Динамо", приятнее будет уйти на перерыв с хорошим настроением"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Динамо" подчеркнул, что команде очень нужна победа во встрече. Он также добавил, что приятно будет уходить на перерыв с победой.

– Это дерби, это праздник. Надеюсь, будет много болельщиков, которые нас поддержат, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Игнатьев. – Нам надо победить – это самое главное. Любая победа придает импульс команде – неважно, чемпионат это или Лига Европы. Надо выиграть, надо выходить и играть.

Мы готовы к тяжелой игре – тем приятнее будет вложиться и победить, чтобы уйти на перерыв с хорошим настроением.

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"