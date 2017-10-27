Владислав Игнатьев: "Формулировку "вылет из Кубка выгоден" не приемлю"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "Спорт день за днем" отметил, что нужно настраиваться на каждый отдельно взятый матч и проводить его максимально ответственно. Футболист также добавил, что для железнодорожников все турниры важны.

– После понедельничного матча с "Краснодаром" (2:0) "Локомотив" вышел на первое место в РФПЛ. Как отпраздновали?

– Что праздновать-то?! Сейчас впереди важная игра с одним из лидеров чемпионата, так что радоваться рано – отмечать нечего.

– И все-таки у клуба была такая позиция, что "Локо" борется за место в Топ-5, но никак не за чемпионство. Что-то изменилось после выхода на первое место?

– Я вообще считаю, что нужно только настраиваться на каждый отдельно взятый матч и проводить его максимально ответственно. Тогда и будет результат. А строить планы – попасть в тройку, пятерку или десятку... я не люблю такими прогнозами заниматься.

– Илья Геркус рассказал, что "Локомотив" сейчас раскрепощен, команда наслаждается игрой. Не слукавил президент клуба?

– Если взять последнюю игру на "РЖД Арене", то у нас действительно многое получилось. Уверен, что всей команде доставил удовольствие матч с "Краснодаром", это чувствовалось. Главное – перенести это на следующие матчи.

– Что же произошло за одно лето, что "Локо" изменился и стал лидером РФПЛ при хороших результатах в Лиге Европы?

– Мы очень удачно стартовали с четырех побед подряд. Это придало большей уверенности, ребята поверили в себя, пришло понимание, что мы можем бороться за самые высокие места. Ведь "Локомотиву" вечно чего-то не хватало, всегда находились не на тех позициях, которые требуют и клуб, и болельщики. Сейчас у нас появился хороший шанс зацепиться за свою игру и дальше ее развивать.

– Наверняка в плане подготовки к "Зениту" выгоден и вылет из Кубка, накануне игры на "Санкт-Петербурге" был бы сложный выезд.

– Формулировку "вылет из Кубка выгоден" не приемлю, для нас все турниры важны. Так получается, что мы проиграли в Самаре матч на Кубок, а потом через два дня на третий вышли в Ростове, провели действительно классную игру и не случайно одержали победу. Да, на этой неделе мы не участвовали в Кубке, у нас появилось больше времени на восстановление, но не более того.

Напомним, что матч "Зенит" - "Локомотив" состоится в воскресенье, 29 октября. Начало - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-траснляцию встречи.