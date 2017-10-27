Владислав Игнатьев: "Если бояться аргентинцев - лучше вообще не выходить"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "Спорт день за днем" отметил, что очень приятно играть, когда собирается полный стадион. Футболист также добавил, что не боится аргентинцев в составе "Зенита".

– Не боитесь аргентинского десанта "Зенита"?

– Чего бояться, лучше уж тогда на поле не выходить! "Динамо" СПб в Кубке смело играло с "Зенитом", тульский "Арсенал" приехал и выиграл со счетом 1:0. Эту команду можно и нужно обыгрывать. Главное – не бояться и быть уверенным в себе, доказывать, что ты действительно можешь это сделать.

– На "Локо" в Москве ходит не так много зрителей, а "Зенит" у себя на новом стадионе играет очень уверенно, собирая по 40-50 тысяч. Это может оказать дополнительное давление на вашу команду?

– Конечно, мы давно, наверное, не играли на таком переполненном стадионе. Глядишь, это и для нас станет большим плюсом – очень приятно играть, когда собирается полный стадион.

Напомним, что матч "Зенит" - "Локомотив" состоится в воскресенье, 29 октября. Начало - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-траснляцию встречи.