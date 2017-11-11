Владислав Игнатьев: "Арбитр должен был удалить Вернблума"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "Известиям" отметил, что хавбек ЦСКА Понтус Вернблум должен был получить удаление за удар локтем Алексея Миранчука в матче 16-го тура чемпионата России. По его словам, арбитр ошибся, показав только желтую карточку шведу.

– Кто главный конкурент "Локомотива" в борьбе за чемпионство?

– Все команды с первого по шестое место (улыбается). Не хочу выделять кого-то конкретно. Плотность в верхней части таблицы высокая. Чемпионат России непредсказуем, потому что любой коллектив из второй восьмерки может обыграть кого-то из фаворитов.

– Как оцените эпизод со столкновением Понтуса Вернблума и Алексея Миранчука в матче с ЦСКА в 16-м туре РФПЛ?

– После игры я смотрел слайды этого эпизода. Было видно, что швед въехал локтем в Алексея. Это очень грубый фол. Считаю, арбитр принял необъективное решение в отношении Понтуса.