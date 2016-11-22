Владислав Безбородов: "В игре "Арсенал" – ЦСКА пенальти после попадания мяча в руку Вергары не было"

Арбитр Владислав Безбородов, отработавший матч 14-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА (0:1), отметил, что осознанно не назначил пенальти в ворота туляков на 13-й минуте игры. Споры среди болельщиков вызвал эпизод с попаданием мяча в руку защитника хозяев поля Херсона Вергары.

– Рука Вергары на 13-й минуте – это первый момент в этой игре, – сказал в эфире телепрограммы "Свисток" Безбородов. – Это сложный момент, который пришелся на такой промежуток времени, когда схожих эпизодов было три, что осложнило работу. Если разбирать детально, то для меня это не игра рукой, а случайное попадание мяча в руку. При принятии такого решения у нас есть четыре критерия. Первый – расстояние между мячом и рукой, второй – скорость мяча, третий – естественное положение рук, четвертый – есть ли возможность убрать руку.

Исходя из перечисленных критериев, споры по эпизоду могут возникнуть по третьему критерию. Мне кажется, что защитник не играет рукой, поскольку во время единоборства футболист показывает всем телом, в том числе и рукой, что он дает оппоненту принять мяч и не нарушает против него правил. Здесь было бы неправильно назначать пенальти, поскольку изначально рука была там, где она встретилась с мячом. Кроме того, футболист ЦСКА сыграл очень неожиданно, отдавая пас пяткой, но это был не удар по воротам.