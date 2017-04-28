Владислав Безбородов: "Три пенальти в ворота "Томи" я назначил верно"

Арбитр Владислав Безбородов в интервью "СЭ" после матча 25-го тура чемпионата России "Анжи" - "Томь" (3:3) отметил, что не сомневается в правильности назначения трех пенальти в ворота гостей. Рефери, который в воскресенье обслужит поединок ЦСКА и "Спартака", обещает восстановиться к дерби.
– Непростой матч вы отработали. Хватит ли сил на дерби?
– Конечно, хватит. А почему нет? Запас прочности хороший, на сборах мы подготовились. Все нормально.
– Психологически восстановитесь к дерби? Все-таки сегодня вы назначили три пенальти…
– Три пенальти назначены верно. Будь в этих решениях ошибки, тогда другое дело. А так – правда на моей стороне. Сделал качественно свою работу, меня ничего не гложет. Нормальный подход. (Сергей ЕГОРОВ)
miker65
Касёл, не дал мальчишкам выиграть!
02:53
Спринт
Подход у Безбородова правильный, со стороны банкомата для получения дагестанской премии. При мотористе и его команды, ничего другого и ждать нечего. Чемпионат РФПЛ и весь футбол уже опустили до трюма рыболовного катера.
02:44
Фемистоклюс
Верняк и ещё вернее!
02:13