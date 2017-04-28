01:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владислав Безбородов: "Три пенальти в ворота "Томи" я назначил верно"

0
0
0
0
3

Арбитр Владислав Безбородов в интервью "СЭ" после матча 25-го тура чемпионата России "Анжи" - "Томь" (3:3) отметил, что не сомневается в правильности назначения трех пенальти в ворота гостей. Рефери, который в воскресенье обслужит поединок ЦСКА и "Спартака", обещает восстановиться к дерби.

– Непростой матч вы отработали. Хватит ли сил на дерби?

– Конечно, хватит. А почему нет? Запас прочности хороший, на сборах мы подготовились. Все нормально.

– Психологически восстановитесь к дерби? Все-таки сегодня вы назначили три пенальти…

– Три пенальти назначены верно. Будь в этих решениях ошибки, тогда другое дело. А так – правда на моей стороне. Сделал качественно свою работу, меня ничего не гложет. Нормальный подход. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Владислава Безбородова

0
0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

miker65

Касёл, не дал мальчишкам выиграть!

02:53

Спринт

Подход у Безбородова правильный, со стороны банкомата для получения дагестанской премии. При мотористе и его команды, ничего другого и ждать нечего. Чемпионат РФПЛ и весь футбол уже опустили до трюма рыболовного катера.

02:44

Фемистоклюс

Верняк и ещё вернее!

02:13