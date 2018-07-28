Владислав Безбородов: "Россия постепенно придет к ВАР"

Арбитр Владислав Безбородов, который отработал на матче за Суперкубок России "Локомотив" - ЦСКА (0:1 д.в.) отметил, что для внедрения системы ВАР российским судьям необходимы часы тренировок.

- Александр Егоров высоко оценил работу российских судей на чемпионате мира. А вы гордитесь выступлением нашей судейской команды на ЧМ?

- Несомненно. Если наш представитель – участник чемпионата мира, для российского судейства это большой плюс. Поздравляю Сергея Карасева с тем, что он был участником и провел один матч. Это почетно и престижно.

- Но есть к чему стремиться? Выйти в плей-офф, например.

- Не знаю досконально историю Сергея. Видели один матч, провел он его хорошо, могу только поздравить. Быть участником ЧМ – мечта любого арбитра.

- Как вам система ВАР?

- Мы к ней придем постепенно. Система достаточно сложная. Нужны часы тренировок, чтобы она идеально работала в наших условиях. Посмотрим, будем тренироваться, внедрять. На чемпионате мира проект показал себя с хорошей стороны. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)