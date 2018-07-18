Владислав Безбородов – о судействе матчей "Зенита": "Они вели себя вызывающе. Это было для меня необычно"

Арбитр Владислав Безбородов в интервью "Фонтанке" объяснил, почему судьям непросто работать на матчах с участием "Зенита". По его мнению, игроки петербургского клуба "колючие", а некоторые ведут себя вызывающе.

– Вы как-то раз сказали, что труднее всего судить "Зенит", но не объяснили почему.

– Это чисто по игрокам. Футболисты у "Зенита" тогда были такие... колючие. Был один период, когда у них играл один португалец, Нету, по-моему. Это такой неприятный игрочек. Я судил их на Кубок. Были трудности в общении. Они вели себя вызывающе. Это было для меня необычно. Может, это было бы для меня привычнее, если бы я судил их чаще, но я их судил всего один-два раза. А там тем более была простая игра на Кубок. Они к тому же выиграли 5:0 у "Тосно". Тем не менее все равно были какие-то нервные срывы у игроков. Например, даже фиксирую штрафной в пользу "Зенита", но игроки все равно что-то начинают тебе выговаривать. Это меня поразило. Для себя я сделал вывод, что моим коллегам, которые чаще судят "Зенит", непросто. Не знаю, как это назвать. Может, аура "Зенита" делает игроков такими смелыми. Может, просто стиль такой. То есть не то чтобы их было тяжело судить, просто была неприятна некая колючесть некоторых игроков.