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Владислав Безбородов: "Можно говорить, что матч ЦСКА - "Спартак" самый важный в карьере"

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Вчера. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. К работе Владислава БЕЗБОРОДОВА (в желтом) не возникло вопросов ни у одной из команд.Владислав Безбородов: "Не надо приглашать иностранцев, мы сами можем судить большие матчи"

Главный арбитр дерби ЦСКА  "Спартак" (1:2) Владислав Безбородов отметил, что прошедшую встречу можно назвать одной из самых важных в его карьере.

– Вы добавили к матчу 7 минут. Это связано с тем, что из-за пиротехники игру пришлось останавливать?

– Да. Первая остановка была продолжительностью в две минуты, вторая – полторы, но в таких случаях мы добавляем две минуты. Итого – уже четыре. Плюс были замены, кроме того, на поле появлялись врачи. Уже в добавленное время ЦСКА сделал замену. Я всех предупредил, что добавлено будет 7 минут.

– Можно ли говорить о том, что это самый важный матч в карьере для вас?

– Можно. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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