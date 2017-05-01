Владислав Безбородов: "Можно говорить, что матч ЦСКА - "Спартак" самый важный в карьере"

Главный арбитр дерби ЦСКА – "Спартак" (1:2) Владислав Безбородов отметил, что прошедшую встречу можно назвать одной из самых важных в его карьере.

– Вы добавили к матчу 7 минут. Это связано с тем, что из-за пиротехники игру пришлось останавливать?

– Да. Первая остановка была продолжительностью в две минуты, вторая – полторы, но в таких случаях мы добавляем две минуты. Итого – уже четыре. Плюс были замены, кроме того, на поле появлялись врачи. Уже в добавленное время ЦСКА сделал замену. Я всех предупредил, что добавлено будет 7 минут.

– Можно ли говорить о том, что это самый важный матч в карьере для вас?

– Можно. (Сергей ЕГОРОВ)