Владислав Безбородов: "Матч ЦСКА и "Спартака" – главный в моей карьере"

Судья Владислав Безбородов, который был признан лучшим арбитром года, подчеркнул, что ему очень приятно получать этот приз. По словам Безбородова, это награда за ту отдачу, которую он показывал на протяжении нескольких сезонов.

– Очень приятно получать такой приз, – сказал Безбородов. – Высокая оценка твоей работы всегда дает удовлетворение. Это награда за ту отдачу, которую я показывал на протяжении нескольких сезонов.

– Теперь появился стимул становиться еще лучше?

– По крайней мере, ниже теперь падать никак нельзя. Теперь только вперед.

– Какова ваша следующая цель?

– Отсудить максимальное количество игр, получить максимальное удовольствие от футбола. Больше яркого футбола, больше позитива. Дарить удовольствие обществу, болельщикам, тренерам, игрокам и клубам.

– Ваш самый яркий матч в сезоне?

– Несомненно, это был ключевой матч чемпионата – дерби ЦСКА – "Спартак" (1:2 в 26-м туре РФПЛ. – Прим. "СЭ"), в котором решалась судьба золотых медалей. Для меня это не просто главный матч сезона, но и всей карьеры. Слава богу, что мы выдержали тот накал и провели матч, как я считаю, блестяще.

– Раньше "Спорт-Экспресс" вручал премию "Золотая мантия". Сейчас у вас в руках награда от РФС. Какой приз почетнее?

– Оба. Главное – когда признают твою работу. (Ярослав СУСОВ)

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