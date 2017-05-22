Владислав Безбородов: "Карасев – главный претендент на работу на чемпионате мира-2018 от России". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владислав Безбородов: "Карасев – главный претендент на работу на чемпионате мира-2018 от России"

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Арбитр Владислав Безбородов назвал Сергея Карасева главным претендентом на работу на чемпионате мира-2018 от России. Сегодня на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17Безбородов был признан лучшим арбитром года.

В этом сезоне Безбородов работал на 18 матчах, в которых показал футболистам 80 желтых карточек, 7 красных и назначил 7 пенальти. (Ярослав СУСОВ)

Владислав Безбородов: "Сложнее всего судить "Зенит"

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