Арбитр Владислав Безбородов назвал Сергея Карасева главным претендентом на работу на чемпионате мира-2018 от России. Сегодня на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17 – Безбородов был признан лучшим арбитром года.
В этом сезоне Безбородов работал на 18 матчах, в которых показал футболистам 80 желтых карточек, 7 красных и назначил 7 пенальти. (Ярослав СУСОВ)
Владислав Безбородов: "Сложнее всего судить "Зенит"
Владислав Безбородов: "Карасев - главный претендент на работу на чемпионате мира-2018 от России" #РФПЛ pic.twitter.com/KJZP1IhbrP– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 22 мая 2017 г.