Владислав Безбородов: "Карасев – главный претендент на работу на чемпионате мира-2018 от России"

Арбитр Владислав Безбородов назвал Сергея Карасева главным претендентом на работу на чемпионате мира-2018 от России. Сегодня на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17 – Безбородов был признан лучшим арбитром года.

В этом сезоне Безбородов работал на 18 матчах, в которых показал футболистам 80 желтых карточек, 7 красных и назначил 7 пенальти. (Ярослав СУСОВ)

Владислав Безбородов: "Сложнее всего судить "Зенит"