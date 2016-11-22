Владислав Безбородов: "Чалов искал контакта с вратарем в матче "Арсенал" - ЦСКА"

Арбитр Владислав Безбородов, отработавший матч 14-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА (0:1), отметил, что на 18-й минуте встречи усмотрел симуляцию в штрафной площади туляков со стороны нападающего Федора Чалова. Форвард армейцев упал в штрафной после контакта с вратарем Михаила Левашова, но главный арбитр пенальти не назначил.

– Игрок проталкивает мяч мимо вратаря и неестественно падает, – сказал в эфире телепрограммы "Свисток" Безбородов. – Следует неестественный кувырок через вратаря. Думаю, игрок хотел получить незаслуженное преимущество, чтобы заработать пенальти. Его левая нога, которая встречается с ногами вратаря, вытянута, оставляет эффект грабли, когда вратарь хочет сыграть в мяч, у него это не получается, а игрок оставляет свое тело позади, чтобы встретиться с голкипером и найти контакт, чтобы получить 11-метровый удар.

Оценку работе арбитров Николаева и Безбородова даст специальная комиссия