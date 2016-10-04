Во вторник поздно вечером Владислав Батурин, являющийся ведущим передачи "Свисток", во время которой во сегодня должны были обсуждаться скандальные моменты матчей 9-го тура, пояснил, почему передачу отменили.
– Еще вчера собирался на работу. А сегодня проснулся – температура 39, – пояснил Владислав Батурин. – Приехал бы и с такой температурой, но голос сел. В прошлом сезоне попытался в таком же состоянии комментировать матч "Барселоны". И уже на третьей минуте голос исчез. Ну и кому охота слушать неговорящего комментатора? В следующий вторник показ передачи "Свисток" не планировался – играют сборные, в чемпионате России перерыв. Но теперь мы ее обязательно проведем и посвятим играм 9-го тура. (Александр БОБРОВ)
Передача "Свисток" отменена //
Матч "Зенит" – "Спартак" должен был судить другой арбитр //
Почему не вышла программа "Свисток" о матче "Зенит" – "Спартак"?
PitersS
shms........Ирония судьбы..)
00:16
shms
ВЛАДИСЛАВ БАТУРИН: "СЕГОДНЯ ПРОСНУЛСЯ - ТЕМПЕРАТУРА 39".........Как ты в Африке оказался?
00:10