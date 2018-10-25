17:13 | Футбол — РПЛ

Владимир Жириновский: "Кокорин и Мамаев согласились выступать за команду фракции ЛДПР"

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нападающий "Зенита"  Александр Кокорин и хавбек "Краснодара"  Павел Мамаев согласились выступать за команду фракции ЛДПР.

- Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать за команду фракции ЛДПР, - цитирует Жириновского официальный сайт ЛДПР. - Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам в будущем побеждать на футбольном поле. 

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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