Владимир Татарчук: "Еременко, конечно, не Черенков. Но по уровню игры он где-то рядом"

Экс-полузащитник ЦСКА Владимир Татарчук сравнил Романа Еременко со звездами советского футбола. Он объяснил, что футболист спокойно сможет вернуться в большой спорт. Финн дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

– Еременко – системообразующий футболист для армейцев, – сказал Татарчук. – Конечно, его потеря – серьезная. Дело в том, что вся старая игра ЦСКА разрушится. Средняя линия теперь практически нулевая. Теперь нужно искать ему замену. Пока я не вижу никакой кандидатуры. Головин? Он – ударный атакующий полузащитник. А Рома может отдать, забить. Голова у него хорошо соображает. Тонкий игрок. Маэстро? Что-то такое.

– С кем можно сравнить Еременко по стилю игры?

– Сложно сказать. Об этом я не думал. Он техничный, умный. Может вовремя отдать передачу, ударить по воротам.

– Это самый талантливый футболист в российском первенстве?

– Честно говоря, никого другого такого я не вижу. Но раньше были похожие футболисты: Гаврилов, Черенков…

– Еременко такой же, как Черенков в свое время?

– Нет. Слишком высокую планку берете, но Еременко где-то рядом.

– Сможет ли Еременко после двух лет паузы возобновить карьеру на том же уровне?

– Это возможно. У него голова соображает. А когда голова соображает, то все будет нормально. Ничего страшного нету. (Ярослав СУСОВ)

Еременко дисквалифицирован на два года. Live!