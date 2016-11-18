Владимир Татарчук: "Еременко, конечно, не Черенков. Но по уровню игры он где-то рядом"

Экс-полузащитник ЦСКА Владимир Татарчук сравнил Романа Еременко со звездами советского футбола. Он объяснил, что футболист спокойно сможет вернуться в большой спорт. Финн дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.
– Еременко – системообразующий футболист для армейцев, – сказал Татарчук. – Конечно, его потеря – серьезная. Дело в том, что вся старая игра ЦСКА разрушится. Средняя линия теперь практически нулевая. Теперь нужно искать ему замену. Пока я не вижу никакой кандидатуры. Головин? Он – ударный атакующий полузащитник. А Рома может отдать, забить. Голова у него хорошо соображает. Тонкий игрок. Маэстро? Что-то такое.
– С кем можно сравнить Еременко по стилю игры?
– Сложно сказать. Об этом я не думал. Он техничный, умный. Может вовремя отдать передачу, ударить по воротам.
– Это самый талантливый футболист в российском первенстве?
– Честно говоря, никого другого такого я не вижу. Но раньше были похожие футболисты: Гаврилов, Черенков…
– Еременко такой же, как Черенков в свое время?
– Нет. Слишком высокую планку берете, но Еременко где-то рядом.
– Сможет ли Еременко после двух лет паузы возобновить карьеру на том же уровне?
– Это возможно. У него голова соображает. А когда голова соображает, то все будет нормально. Ничего страшного нету. (Ярослав СУСОВ)
BABOOIN
сравнение нелепое
18:37
Rastan
...уровня ЛЧ...
18:13
Rastan
А Татарчук слышал про такого футболиста-Апана Дзагоева, который, по-моему, играет в ЦСКА? А Черенкову, Ерёменко не годится и в подмётки, чрезмерно переоценённый у нас футболист, в большинстве международных матчей, кровня ЛЧ, выглядевший блекло и слабо. Такое впечатление, что мы теряем, как минимум, "Месси".
18:12