Владимир Стржалковский: "Зарплата Ионова была выше в полтора раза, чем у Акинфеева!"

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в интервью "СЭ" сообщил, что недоволен работой селекционной службы футбольного клуба. По его словам, этот отдел совершил несколько неоднозначных трансферов.

– Вы сказали, что селекция была слабой – вы недовольны менеджерами Кречетовым и Голубиным?

– Недоволен. Кроме Самба Соу, мы никем не укрепились. Посмотрите на других – команды распустили игроков, набрали тех, кто собой ничего не представлял, и играют на уровне "Динамо" и даже лучше.

– "Ростов"?

– Не только. Все команды, кроме "Зенита", "Спартака", "Локомотива" и отчасти "Рубина". У нас же ни одного игрока не продали. Все, кого мы отпустили, ушли с компенсацией, а приобретения сделали гораздо менее успешные, чем другие. С чего быть довольным селекцией, когда по тому же Ионову меня убеждали, что он звезда и весь коллектив на него молится. Через месяц стали говорить другое? Конечно, Алексей ушел не бесплатно. Выходное пособие выплачено достаточно серьезное. Когда же мы вынуждены были его брать, зарплата Ионова оказалась выше в полтора раза, чем у Акинфеева! Это как? Это селекционная работа? Почему с тем же Погребняком не могли договориться? Голубин уволился добровольно на следующее утро после того, как я с ним переговорил. И он не мог ответить ни на один мой вопрос. Впечатление о нем сложилось как о низкопрофессиональном человеке. Он не принес никакой пользы.

Может быть, я не отследил, но как можно было отдавать Белорукова в "Амкар"? С моей точки зрения, он прекрасный игрок. Возможно, не Игнашевич и Березуцкие, но всегда под сборной. Не ставит его тренер на игры, хорошо, я не собираюсь в этот процесс вмешиваться, иначе потом нельзя будет потребовать от тренера результат. Но зачем Белорукова прямому конкуренту отдавать? Мы платим ему 85 процентов зарплаты, а "Амкар" 15 процентов доплачивает, при этом с Белоруковым "Амкар" отлично играет в обороне, с ним "Амкар" сыграл 5 матчей на ноль. На каком месте голова у этих селекционеров?! Если уж отдаешь игрока высокого класса, то в иностранный клуб или в ФНЛ, пусть мы будем платить 90 процентов зарплаты! А тут двойной удар, выстрел самим себе в ногу! (Сергей ЕГОРОВ, Михаил ЗИСЛИС)

Полная версия интервью Владимира Стржалковского