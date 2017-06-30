Владимир Стржалковский: "С футбольным "Динамо" все прозрачнее и последовательнее, чем с хоккейным"

Председатель ВСФО "Динамо" Владимир Стржалковский отметил, что у футбольного клуба есть понимание задач и возможностей. Напомним, что "Динамо" обеспечило себе возвращение в премьер-лигу по итогам минувшего сезона.

– Сейчас укрепляется команда. Конечно, это не команда чемпионских амбиций с точки зрения зарплат игроков, – цитируют "Известия" Стржалковского. – Но понятно, на что клуб сегодня может рассчитывать в плане трансферной политики. Когда существует понимание, на что жить и как зарабатывать средства, работа ведется правильно. Когда нет такого понимания, но есть крики: "Дайте денег, иначе все будет плохо!", то возникает вопрос, кому будет хорошо, если эти деньги выделят конкретно тем, кто кричит. Например, в случае с хоккейным клубом заявленный на ближайший год объем средств достаточно большой. Он не может обеспечиться одними деньгами ВТБ. Но почему-то другие спонсоры не идут помогать ОХК. Руководителям клуба надо задуматься о причинах такой проблемы. С футбольным "Динамо" все гораздо прозрачнее и последовательнее.