Владимир Стржалковский: "Контракт Погребняка с "Динамо" практически невозможно изменить"

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в интервью "СЭ" отметил, что футбольный клуб не может разорвать контракт с нападающим Павлом Погребняком. По его словам, форвард выполняет все обязательства, которые прописаны по договору.

– Одна из самых обсуждаемых историй в "Динамо" за последние годы – контракт Павла Погребняка. Были ли переговоры о снижении гонорара и почему клуб не может трудоустроить форварда?

– Контракт грамотно составлен. Похоже, что все составители контракта приложили максимум усилий к тому, чтобы он был составлен именно в таком жесткой варианте, который практически невозможно изменить. Вот и мы не можем. Контракт Погребняка – железобетонный. Уйти игрок может только туда, куда сам согласится. Но в ведущие клубы пока, к сожалению, не зовут. Обязанность Павла по контракту – приезжать на тренировки. Эти обязанности он прилежно исполняет – приезжает и интенсивно тренируется.

– Правда ли, что зарплата форварда составляет 2 миллиона евро в год?

– Давайте скажу так – эта информация похожа на правду, но несколько завышена. Все же мы еще не потеряли надежду, что Павел заиграет… Я прекрасно помню, как он выступал в лучшие годы, это был настоящий лидер тех команд, где он играл. Мы всячески заинтересованы в том, чтобы Павел показывал результат, но определение места игрока в составе – прерогатива главного тренера, и ни руководство клуба, ни общество "Динамо" не влияют и не будут влиять на эти функции тренера. (Сергей ЕГОРОВ, Михаил ЗИСЛИС)

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