Владимир Стржалковский: "Долги "Динамо" закрыты"

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в интервью "СЭ" сообщил, что организация выплатила долги, доставшиеся от прошлого руководство. В частности, закрыта задолженность футбольного клуба.

– Долгов у клуба сейчас нет?

– Нет. Кроме долга перед футболистами по премиям за выход в премьер-лигу.

– Как удалось погасить долги?

– Часть закрыли акциями, о чем я уже говорил. Другую часть – кредит от ВТБ – с помощью продажи недвижимости, парковочных мест. Плюс мы сократили как минимум на 60 процентов затраты клуба.

– За счет снижения зарплат футболистов?

– Нет, никто из футболистов на сокращение зарплаты не шел. Сокращены административные расходы и "гуляния по буфету".

– "Гуляния по буфету" – это штат клуба?

– Не только. Сокращены административные затраты, без которых клуб спокойно обходится. (Сергей ЕГОРОВ, Михаил ЗИСЛИС)

Полная версия интервью Владимира Стржалковского