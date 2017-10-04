Владимир Стржалковский: "Долги "Динамо" закрыты"

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в интервью "СЭ" сообщил, что организация выплатила долги, доставшиеся от прошлого руководство. В частности, закрыта задолженность футбольного клуба.
– Долгов у клуба сейчас нет?
– Нет. Кроме долга перед футболистами по премиям за выход в премьер-лигу.
– Как удалось погасить долги?
– Часть закрыли акциями, о чем я уже говорил. Другую часть – кредит от ВТБ – с помощью продажи недвижимости, парковочных мест. Плюс мы сократили как минимум на 60 процентов затраты клуба.
– За счет снижения зарплат футболистов?
– Нет, никто из футболистов на сокращение зарплаты не шел. Сокращены административные расходы и "гуляния по буфету".
– "Гуляния по буфету" – это штат клуба?
– Не только. Сокращены административные затраты, без которых клуб спокойно обходится. (Сергей ЕГОРОВ, Михаил ЗИСЛИС)