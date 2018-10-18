Владимир Соловьев: "А что может сказать мать Кокориных? Что она так воспитала?

Тележурналист Владимир Соловьев прокомментировала слова Светланы Кокориной, мамы нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, заявившей, что ее сыновья ввязались в две драки 8 октября из-за провокаций.

- А что может сказать мать? Мать ничего другого и не может сказать. Что она так воспитала? Что они не понимают, что можно и нельзя? Что она может сказать?, - сказал Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM".

Сегодня, 18 октября, стало известно, что братьям Кокориных предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

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