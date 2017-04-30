Владимир Шевельков: "В дерби не буду болеть ни за кого, но выиграет ЦСКА"

Известный петербургский актер и режиссер Владимир Шевельков поделился ожиданиями от матча ЦСКА – "Спартак" с точки зрения болельщика "Зенита". По его словам, он хочет, чтобы главный тренер питерцев Мирча Луческу ушел в отставку.

– В этом матче ни за кого не буду болеть. Разве что за отставку Луческу в "Зените". Ведь как ни сыграй ЦСКА со "Спартаком", боюсь, что "Зениту" при румынском специалисте и вторыми все равно не стать. Что касается прогноза, думаю выиграет ЦСКА. Гончаренко изберет тактику от обороны, Промеса они закроют, а сами забьют. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.