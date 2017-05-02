15:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Сельдяков: "Я против введения видеоповторов в футболе"

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Главный арбитр матча 26-го тура премьер-лиги "Краснодар""Анжи" (0:0) Владимир Сельдяков считает, что введение видеоповторов не пойдет на пользу судейству в чемпионате России. Ранее "Краснодар" опубликовал на официальном сайте заявление, в котором попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне.

– Что касается введения видеоповторов в футболе – лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию, – цитирует ТАСС Сельдякова. – Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми. Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее.

Это вопрос психологии, который тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля.

Я прекрасно отношусь к футбольному клубу "Краснодар" и лично к Сергею Галицкому. Этот человек очень много делает для нашего футбола и для его развития. Конечно, когда происходят какие-то неудачи, проще всего вину скинуть на судей. Галицкий умнейший человек, я думаю, что сейчас эмоции остынут, он взвесит все за и против и как-то пересмотрит свою позицию.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4226385

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Spartak-Online1

Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее. ------------Ну что это такое? И это говорит профессиональный арбитр! Переведите его в лфк !А лучше пусть кончает с судейством!

16:09

ALEKS49

Таких арбитров видеоповторы лишают приработка. Всегда можно сказать - "Ну не увидел братцы. Далеко был."

15:53

Странник-777

Бабла не наваришь при видеоповторах... Ясен пень.

15:52

zenit08

Сельдяков - вы темный упырь. Но прогресс не остановить)

15:48

avu1956

Первый пошёл - рыльце в пушку. Жду Турбина.

15:45

Den211

ну конечно, судьи трясутся за собственную шкуру, как же, ему укажут на ошибку. А судить так, чтоб краснеть после повтора не нужно было, нет? Квалификацию повысить тоже нет? Правила должны быть едины для всех, а не так, что игрок играет в мяч и бьет потом по ноге один судья дает красную, а второй не дает ничего. Повторы нужны однозначно, только ограничить их количество. Например три замены и три повтора для каждой команды. Чтоб "ошибаться" в нужную сторону неповадно было.

15:45

VIK-NIK

Конечно,все судьи против.Ведь против очевидного не попрешь...

15:44

баламошка

В тебе-то я и не сомневался, вечно деньги из кармашков у тебя торчат во время игр.

15:40