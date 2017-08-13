19:14 | Футбол — РФПЛ

Владимир Сельдяков: "Уважаю Хусаинова, но пенальти в ворота "Спартака" не было"

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Главный арбитр дерби ЦСКА – "Спартак" (2:1) Владимир Сельдяков в интервью "СЭ" поделился итогами своей работы. По его словам, он принял верное решение, не назначив пенальти в ворота красно-белых.

 
Суббота. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 2:1. К работе Владимира СЕЛЬДЯКОВА (слева) у команд претензий не было.Владимир Сельдяков: "Уважаю Хусаинова, но пенальти на Фернандесе не было"

– Самый обсуждаемый с точки зрения судейства момент случился на 38-й минуте. Сергей Хусаинов уверен: Джикия снес Мариу Фернандеса в штрафной, и это чистый пенальти. Есть что ответить?

– Нас, судей, учат на сборах: если не уверен на 100 процентов, пенальти не давай. Я видел, что защитник "Спартака" коснулся мяча. Кроме того, спасибо моему ассистенту Саше Богданову, который мне сказал: "Володя, Джикия сыграл в мяч". То есть подтвердил мое решение. Уважаю Сергея Хусаинова. Но пенальти в том эпизоде не было. Потом, пересматривая эпизод на видеозаписи, убедился, что был прав.

– Какую оценку получили от департамента судейства и инспектирования?

– Не в моей компетенции говорить о таких вещах. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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spartak777

Сельдяков не плохо, конечно, отсудил, только не понятно почему карточки не показывал за удары по лицу

19:48

Чупа-чупас

Хусаинова не за что уважать, ещё та продажная шкура.

19:35