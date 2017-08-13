Владимир Сельдяков: "Уважаю Хусаинова, но пенальти в ворота "Спартака" не было"

Главный арбитр дерби ЦСКА – "Спартак" (2:1) Владимир Сельдяков в интервью "СЭ" поделился итогами своей работы. По его словам, он принял верное решение, не назначив пенальти в ворота красно-белых.

– Самый обсуждаемый с точки зрения судейства момент случился на 38-й минуте. Сергей Хусаинов уверен: Джикия снес Мариу Фернандеса в штрафной, и это чистый пенальти. Есть что ответить?

– Нас, судей, учат на сборах: если не уверен на 100 процентов, пенальти не давай. Я видел, что защитник "Спартака" коснулся мяча. Кроме того, спасибо моему ассистенту Саше Богданову, который мне сказал: "Володя, Джикия сыграл в мяч". То есть подтвердил мое решение. Уважаю Сергея Хусаинова. Но пенальти в том эпизоде не было. Потом, пересматривая эпизод на видеозаписи, убедился, что был прав.

– Какую оценку получили от департамента судейства и инспектирования?

– Не в моей компетенции говорить о таких вещах. (Виталий АЙРАПЕТОВ)