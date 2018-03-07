Владимир Сельдяков: "Приятно, что Манчини так оценил мои действия"

Арбитр Владимир Сельдяков в интервью "СЭ" отметил, что не хочет видеть иронии в словах главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, который похвалил его после игры 21-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (0:0). Петербургский клуб подавал протест на результат и требовал переигровки, но КДК РФС не удовлетворил прошение.

– Роберто Манчини назвал вас лучшим судьей – возможно, в мире. Приятна такая характеристика или чувствуете, что это ирония?

– Наверное, любому рефери РФПЛ будет лестна похвала такого специалиста, который поработал в английской премьер-лиге, серии А. Пытаюсь убрать иронию и оставить то, что сказал великий тренер. Это приятно, что мои действия так оценили. (Сергей ЕГОРОВ)

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