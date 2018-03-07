Владимир Сельдяков: "Показывая желтую Зайцеву, понимал, что она вторая. Но забыл предъявить красную"

Арбитр Владимир Сельдяков в интервью "СЭ" признался, что допустил методическую ошибку, когда не удалил в конце игры "Зенит" – "Амкар" (0:0) за вторую желтую карточку защитника пермяков Николаю Зайцеву. Именно из-за этого инцидента "Зенит" пытался добиться переигровки матча, но получил отказ.

– Как так получилось, что вы не показали Зайцеву красную карточку?

– Это моя методическая ошибка. Прекрасно понимал, что у меня на поле не два своих глаза, есть еще помощники и резервный рефери. Они сообщили, что карточка у Зайцева вторая. Достал желтую карточку, но из-за того, что игроку оказывали помощь на поле, возникла небольшая стычка, и концентрацию внимания я потерял. Показывая желтую, понимал, что она вторая. Но формально забыл предъявить красную. Пробили штрафной, прошло 10 секунд, и матч закончился. Повторю – допустил методический просчет, концентрацию нужно сохранять до последней секунды.

– Когда поняли, что ошиблись?

– Не то, чтобы ошибся… Ошибся бы, не предъявив вторую желтую карточку. Здесь формальность – не достал красную…Наверное, осознал, когда мне сказали: "Володь, а ты красную показал?". И такое чувство, как молнией ударило: "А я ее правда не показывал?!".

– Сразу поняли, что "Зенит" будет подавать протест?

– Нет, так понимаю, что все очень переживали – встреча получилась упорной. Сначала не думал, что до этого дойдет, но представители "Зенита", посмотрев запись, зашли и в корректной форме подали протест на момент с Зайцевым. (Сергей ЕГОРОВ)

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