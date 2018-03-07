Владимир Сельдяков: "Почему не увел "Зенит" и "Амкар" с поля? Действовал по методическим рекомендациям"

Арбитр Владимир Сельдяков в интервью "СЭ" отметил, что в ситуации с поведением болельщиков на матче 21-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Амкар" (0:0) действовал в соответствии с методическими рекомендациями. Фанаты бросали на поле посторонние предметы, однако рефери не увел команды в подтрибунные помещения.
– Что говорили по поводу болельщиков – почему не остановили встречу и не увели команды в раздевалки?
– У нас есть методические рекомендации по тому, как поступать в таких случаях. В соответствии с ними я и действовал.
– При этом вы показали, что можете отправить футболистов в подтрибунные помещения, но делать этого не стали.
– Резервный арбитр сообщил мне по рации, что по стадиону сделано объявление и администрация арены и, как понимаю, лидеры фан-движения "Зенита" гарантировали, что беспорядки и выбросы файеров прекратятся. И я принял решение продолжить игру.
– Вратарь "Амкара" Нигматуллин сказал, что из пятирублевых монет, которыми забросали штрафную, можно было набрать 10 тысяч. Действительно имел место такой "деньгопад"?
– Если вы видели трансляцию, то за спиной голкипера находится защитная сетка, которая не дает каким-либо предметам попасть на поле. Если выражаться на рыболовном сленге, мелкая рыба прошла, а крупная задержалась. Какие-то небольшие предметы и монеты пролетали. Нигматуллину было некомфортно. (Сергей ЕГОРОВ)
Бен Ричардс
Почему не увел команды с поля? Может быть потому, что вдруг вспомнил, как в одном фильме про футбол Берия сказал арбитру, посмевшему вынести решение против его команды: "Судить больше не будешь". Во всяком случае это более правдоподобно, чем отмазка про какие-то гарантии фанатов и объявление судьи-информатора по стадиону, которое услышал его помощник, а сам Сельдяков пропустил. Хотя, если по большому счету, Сельдяков-молодец, мужик. Уважаю.
19:09
Andrey6201
О как, забыл, задумался, не подсказали... Да этого залетчика давно пора лишить свистка, что ни матч - скандал. На нет, красавчик, все по делу. Не пора ли Будогосскому прекратить бухать, или продолжить бухать, но на пенсии, вдалеке от футбола?
18:34
Venalainen
Покажите народу эти "методички" по котом судьи работают, постоянно один ответ - действовал по методическим указаниям, а что это значит хз, это как сказать - я думал головой, а ну тогда ладно)))) ....... может у них бутерброды не правильные а мы их ругаем всей страной
16:33
shpasic
болельщики Зенита, видимо, знали о бедствующем финансовом положении Амкара, поэтому решили скинуться.
15:32