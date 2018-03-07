Владимир Сельдяков: "Почему не увел "Зенит" и "Амкар" с поля? Действовал по методическим рекомендациям"

Арбитр Владимир Сельдяков в интервью "СЭ" отметил, что в ситуации с поведением болельщиков на матче 21-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Амкар" (0:0) действовал в соответствии с методическими рекомендациями. Фанаты бросали на поле посторонние предметы, однако рефери не увел команды в подтрибунные помещения.

– Что говорили по поводу болельщиков – почему не остановили встречу и не увели команды в раздевалки?

– У нас есть методические рекомендации по тому, как поступать в таких случаях. В соответствии с ними я и действовал.

– При этом вы показали, что можете отправить футболистов в подтрибунные помещения, но делать этого не стали.

– Резервный арбитр сообщил мне по рации, что по стадиону сделано объявление и администрация арены и, как понимаю, лидеры фан-движения "Зенита" гарантировали, что беспорядки и выбросы файеров прекратятся. И я принял решение продолжить игру.

– Вратарь "Амкара" Нигматуллин сказал, что из пятирублевых монет, которыми забросали штрафную, можно было набрать 10 тысяч. Действительно имел место такой "деньгопад"?

– Если вы видели трансляцию, то за спиной голкипера находится защитная сетка, которая не дает каким-либо предметам попасть на поле. Если выражаться на рыболовном сленге, мелкая рыба прошла, а крупная задержалась. Какие-то небольшие предметы и монеты пролетали. Нигматуллину было некомфортно. (Сергей ЕГОРОВ)

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