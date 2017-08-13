Владимир Сельдяков: "Мы все прекрасно знаем Вернблума"

Главный арбитр дерби ЦСКА – "Спартак" (2:1) Владимир Сельдяков в интервью "СЭ" поделился итогами своей работы. По его словам, игроки соперников вели себя достойно по отношению к нему.

– Кто из игроков оказывал на вас давление во время дерби?

– Никто. Хочу поблагодарить обе команды. Ко мне и к моим коллегам относились очень уважительно. Люди выходили играть в футбол, а не оспаривать наши решения. Спасибо им за это.

– Как вам виделась стычка в конце матча? С чего все началось?

– Мы все прекрасно знаем Вернблума. Он своим грубым действием сорвал атаку. В этот момент эмоции захлестнули игроков, произошла стычка. Но нам удалось быстро все это локализовать. Выявили зачинщиков и активных участников, показали четыре желтые карточки.

– Можно было показать и красные?

– "Горчичник" – адекватное наказание. Я не увидел какого-то хамства в той ситуации. (Виталий АЙРАПЕТОВ)