Владимир Щербак: "За работу в "Тосно" нам точно не стыдно"

Тренер Владимир Щербак, покинувший "Тосно", отметил, что ему не стыдно за свою работу. Ранее генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко сообщил, что Щербак и другой тренер команды Владимир Бесчастных отстранены от работы.

– Расторгаем контракты по соглашению сторон. О конкретных причинах, наверное, не к нам, – цитирует "Р-Спорт". – Могу только сказать, что за ту работу, которую проделал тренерский штаб за это время в "Тосно", нам точно не стыдно. Она была отмечена всеми, не зря уже сейчас существуют варианты продолжения карьеры. Думаю, не так много людей ожидали увидеть у "Тосно" 17 очков по итогам 17 матчей.