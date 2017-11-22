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Владимир Щербак: "За работу в "Тосно" нам точно не стыдно"


 
Владимир БЕСЧАСТНЫХ.Владимир Бесчастных: "Не знаю, почему покидаю "Тосно". Но мне не стыдно за свою работу!"

 

 

Тренер Владимир Щербак, покинувший "Тосно", отметил, что ему не стыдно за свою работу. Ранее генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко сообщил, что Щербак и другой тренер команды Владимир Бесчастных отстранены от работы.

– Расторгаем контракты по соглашению сторон. О конкретных причинах, наверное, не к нам, – цитирует "Р-Спорт". – Могу только сказать, что за ту работу, которую проделал тренерский штаб за это время в "Тосно", нам точно не стыдно. Она была отмечена всеми, не зря уже сейчас существуют варианты продолжения карьеры. Думаю, не так много людей ожидали увидеть у "Тосно" 17 очков по итогам 17 матчей.

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171122/1129007296.html

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