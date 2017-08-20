Владимир Рыков: "В конце тайма не расслабились, а допустили ошибку"

Защитник московского "Динамо" Владимир Рыков отметил, что игроки столичного клуба допустили ошибку в конце первого тайма матча против "Уфы", после чего был пропущен гол. Футболист отметил, что на протяжении первых 45-ти минут была равная игра команд.

– Расслабились в конце? Нет, это просто ошибка, после аута не смогли перестроиться, обрезались, – сказал во флеш-интервью Рыков. – Так получилось, что пропустили гол. Примерно равная игра. Стопроцентный момент был, не смогли забить в пустые ворота. Нужно добавить чуть-чуть скорости, нюансы добавим и во втором тайме посмотрим.

Трансляция матча "Динамо" - "Уфа"