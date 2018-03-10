Владимир Рыков: "Со Смоловым всегда надо быть начеку"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после матча 22-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:0) отметил, что в этой встрече его команде хотелось набрать больше очков. Футболист также добавил, что динамовцы хорошо действовали в обороне.

– Одно очко с "Краснодаром", который идет на втором месте, это успех?

– Конечно, хотели набрать больше очков, но это был матч с лидером. Для нас сейчас любое очко на вес золота.

– Перед матчем "Динамо" испытывало определенные кадровые проблемы. Как планировали сдерживать атакующих игроков соперника?

– В обороне мы вообще хорошо действовали. Да, были кадровые потери, но ребята вышли и тоже сыграли. Молодой Обольский неплохо цеплялся. Ничего страшного. Впереди пауза, отдохнем.

– Насколько трудно было справляться со Смоловым?

– Федю знаю давно. Это хороший футболист. Мы вместе выступали в "Динамо". С ним всегда надо быть начеку. "Краснодар" вообще хорошо играет впереди. Но мы справились, сыграли на ноль, значит, все нормально.

– Кому больше на руку были непростые погодные условия?

– В такую погоду разрушать легче. Вы сами видели, в некоторых моментах хотелось выбить мяч, а он подлетает вверх. Но ничего. Думаю, болельщикам игра понравилась. Была борьба. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)