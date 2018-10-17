Владимир Рыков прооперирован в Риме

Защитник "Динамо" Владимир Рыков был пооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт", сообщает официальный сайт клуба. Игрок не смог доиграть матч чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1) и покинул поле на 8-й минуте. Позднее ему была диагностирована паховая грыжа.

Операция в Италии прошла успешно. Уже в пятницу футболист вернется в Москву, ближайший месяц ему предстоят реабилитационные мероприятия.

Рыков провел 90 минут в стартовых девяти играх чемпионата и в матче Кубка России. Встреча с "Крыльями" стала первой, которую он не смог отыграть полностью.