Владимир Рыков: "Помог бы Ташаев "Динамо"? Конечно"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после поражения от "Спартака" (1:2) в матче 5-го тура чемпионата России сказал, что спокойно отнесся к тому, что бывший игрок бело-голубых Александр Ташаев, этим летом перешедший к красно-белым, пропустил игру.

– Ташаев, играя за "Динамо", помог бы вам?

– Конечно, Саша – хороший игрок. Уже об этом не надо говорить, мне кажется.

– Не расстроились, что он сегодня не сыграл против вас?

– Что тут расстраиваться? Он такой же игрок, как и любой другой.

– Может, хотелось доказать, что он зря ушел в "Спартак".

– Да нет, такого нет. Удачи и здоровья ему пожелаю.

– "Спартак" – особенная команда? Больше всех забил в карьере.

– (улыбается) Не особенная. Два, по-моему.

– Три.

– Три? Ничего особенного. Дерби есть дерби. Для болельщиков это важно, для нас – тоже. (Андрей МИХАЙЛОВ)